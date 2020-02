Điều tra vụ ném chất bẩn vào nhà Trưởng trại giam Xuân Phước

Ngày 6.2, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra vụ kẻ xấu ném sơn, chất bẩn vào nhà riêng của thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng trại giam Xuân Phước (Bộ Công an, đóng ở Phú Yên), nằm trên đường An Dương Vương, P.9, TP.Tuy Hòa.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 5.2 tại nhà riêng của ông Dũng. Thời điểm kẻ xấu ném sơn, chất bẩn, người nhà ông Dũng nhìn thấy ngoài đường có 2 người đàn ông đi xe máy, dừng lại trước cổng rồi ném vào nhà. Khi người nhà ông Dũng tri hô thì bị dăm dọa. Trước Tết Nguyên đán 2 ngày, nhà ông Dũng cũng đã bị kẻ xấu ném trứng thối.

Ông Dũng nghi ngờ sự việc trên do một số người không được vào thăm người thân đang bị giam tại Trạm giam Xuân Phước vì không đúng quy định, nên đã có hành vi tiêu cực ném chất bẩn vào nhà ông.