Điều tra vụ nữ nhân viên cây xăng ở Nghệ An bị sát hại lúc rạng sáng

Vụ án mạng trên xảy ra vào rạng sáng nay, 10.7, tại một cây xăng đóng trên địa bàn xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) của Công ty Xăng dầu Nghệ An. Nạn nhân là chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, ngụ xã Quỳnh Giang).

Ông Nguyễn Bá Thái, Trưởng Công an xã Quỳnh Giang, cho biết khoảng 2 giờ sáng nay, chị Phượng đang trực ở hành lang cây xăng để bán xăng thì bất ngờ bị một người đàn ông bị kín mặt từ bên ngoài chạy vào dùng vật sắc nhọn đâm gục tại chỗ.

Theo ông Thái, hình ảnh từ camera của trạm xăng cho thấy, người đàn ông này bịt kín mặt bằng khẩu trang. Sau khi sát hại nạn nhân, người này lập tức rời khỏi hiện trường

Sau khi bị đâm, chị Phượng gắng lết vào phòng, nơi một nam nhân viên khác cùng ca trực đang ngủ, để cầu cứu và gục xuống trước của phòng. Chị Phượng được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Một nguồn tin cũng cho biết, sau khi bị sát hại, điện thoại và một số tiền của chị Phượng đang kẹp ở điện thoại vẫn còn, không bị mất.

Sáng nay, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ việc.