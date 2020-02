Điều tra vụ phát hiện thi thể bị phân xác trong vali thả trôi sông Hàn

Trưa 7.2, Công an TP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Viện KSND TP, Bệnh viện Đà Nẵng, khám nghiệm thi thể bị phân xác, bỏ trong vali và thả trôi trên sông Hàn.

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, ngư dân trên sông Hàn chài lưới khu vực cầu Trần Thị Lý thì thấy một vali thả trôi trên sông Hàn, tấp vào gần bờ đoạn P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Ngư dân vớt vali lên thì thấy khá nặng, mở ra kiểm tra thì tá hỏa khi thấy một thi thể nữ giới, bị phân xác thành nhiều khúc.

Nơi phát hiện vụ việc Ảnh: Văn Tiến

Nhận tin báo, Công an TP.Đà Nẵng cử các phòng nghiệp vụ, phối hợp Công an Q.Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An cùng Viện KSND TP tổ chức khám nghiệm.

Bước đầu, nạn nhân được ghi nhận là nữ giới, tuổi khoảng 30, trên người không có giấy tờ tùy thân nên hiện chưa rõ lai lịch.