Điều tra vụ phát hiện thi thể cháy xém ven đường

Bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch MobiFone , nói trước toà mình viết đơn tự thú, xin khắc phục hậu quả do chịu quá nhiều áp lực và muốn tâm được thanh thản.

Liên quan đến vụ giang hồ vây nhốt xe chở công an, Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định điều chuyển công tác 3 sĩ quan công an về Phòng Cảnh sát cơ động.