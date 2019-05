Điều tra vụ PVN mất trắng ngàn tỉ đồng tại dự án xơ sợi Đình Vũ

Nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan Điều tra Công an TP.Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị Tập đoàn dầu khí VN (PVN) phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu khí (PVTEX) và dự án sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ ( xơ sợi Đình Vũ ).

Đặc biệt là các thông tin liên quan đến việc PVN mua lại hơn 34,2 triệu cổ phần của Tập đoàn dệt may VN (Vinatex) và Tổng công ty CP Phong Phú tại PVTEX, như: quy trình thủ tục chuyển nhượng cổ phần, căn cứ vào quy định nào, ai là người quyết định chuyển nhượng, những tập thể, cá nhân nào có liên quan…?

tin liên quan Ứng cử viên Tổng giám đốc PVN và dấu hỏi về đại dự án thua lỗ ngàn tỉ Như Thanh Niên phản ánh, năm 2007, PVN ký thỏa thuận hợp tác với Vinatex thực hiện dự án xơ sợi Đình Vũ có địa chỉ tại khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng với tổng mức đầu tư ban đầu dự kiến 324,8 triệu USD (tương đương 5.400 tỉ đồng). Một pháp nhân được hai bên lập ra để quản lý dự án là PVTEX, đồng thời làm chủ đầu tư.

Theo tính toán, dự án sẽ hoàn vốn sau thời gian 8 năm 8 tháng. Tuy nhiên, kết quả sản xuất của dự án từ khi chạy thử cho đến lúc vận hành thương mại đều liên tục lỗ. Tổng lỗ trong 3 năm (2012 - 2014) là 1.472 tỉ đồng, đến cuối năm 2015 thì nhà máy dừng hoạt động hẳn.

Sau khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc năm 2016 đã phát hiện quá trình triển khai dự án xơ sợi Đình Vũ, PVTEX đã không tổ chức thẩm định, tính toán kỹ, tăng tổng mức đầu tư không đúng với chi phí, tính sai chi phí... trị giá khoảng 38,7 triệu USD, dẫn đến dự án bị đội vốn lên hơn 363 triệu USD.

Đáng chú ý, PVN với tư cách là bên có vốn chi phối tại PVTEX đã có nhiều vi phạm như: không kiểm tra, đôn đốc, giám sát kịp thời để đảm bảo dự án thực hiện đúng quy định pháp luật. Đáng chú ý, trong bối cảnh dự án thua lỗ, không hiệu quả nhưng năm 2014, PVN vẫn phóng tay mua lại 34,2 triệu cổ phần của Vinatex và Tổng công ty CP Phong Phú tại PVTEX không đúng quy định pháp luật. Hậu quả, PVN phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ khoản lỗ hơn 1.400 tỉ đồng tại dự án.

Liên quan đến dự án này, Thanh tra Chính đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với các dấu hiệu tội phạm về cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng với nhà thầu gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư. Sau đó, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền. Dự án xơ sợi Đình Vũ cho đến nay được xác định là 1 trong 12 dự án thua lỗ ngàn tỉ của ngành công thương và là vụ việc thuộc Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.