Điều tra vụ vận chuyển gần 1.000 tấn than lậu trên vùng biển Hạ Long

Ngày 25.11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ vận chuyển gần 1.000 tấn than bùn không rõ nguồn gốc trên vùng biển Bãi Cháy (TP.Hạ Long).

Trước đó, ngày 24.11, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân cho biết trên vùng biển Bãi Cháy có tàu sắt biển kiểm soát HP-472, có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện trên tàu này chở 988,16 tấn than bùn (tương đương than cám 8A).