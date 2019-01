Đình chỉ công tác Trưởng công an TP.Thanh Hóa

Theo nguồn tin của Thanh Niên, chiều 3.1, Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Nguyễn Chí Phương , Trưởng công an TP.Thanh Hóa, để chờ kết luận của Bộ Công an liên quan đến việc đại tá Phương bị tố cáo nhận tiền chạy án