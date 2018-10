Đình chỉ công trình xây dựng thi công mất an toàn

Sáng 17.10, UBND P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đình chỉ thi công công trình khách sạn địa chỉ số 16 Mỹ Đa Đông 12 (P.Mỹ An) do thi công mất an toàn.