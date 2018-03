Đổ xăng đốt nhà hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân

Sáng nay, 23.3, trung tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện Hưng Hà, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Đức Cự (64 tuổi, trú tại thôn Tây Nha, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trước đó, giữa ông Cự và hàng xóm là anh Trần Xuân Hùng (32 tuổi, trú tại thôn Dương Xá, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) có mâu thuẫn cá nhân.

Ảnh Công an Thái Bình cung cấp

Để trả thù cá nhân, lúc 4 giờ sáng 19.3, ông Cự mang theo chai xăng 1,5 lít đến nhà anh Hùng, đổ xăng vào nhà anh này qua khe cửa sắt rồi châm lửa đốt.

Theo lời khai của anh Hùng, khi xảy ra cháy , cả gia đình anh Hùng đang ngủ trong nhà, may mắn do lượng xăng ít, gia đình sớm phát hiện nên kịp thời sơ tán, đồng thời tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu cháy toàn bộ cửa xếp ngôi nhà, hư hỏng toàn bộ phần đuôi chiếc xe ô tô Honda CRV và một số tài sản khác ở tầng 1. Theo ước tính ban đầu, thiệt hại do vụ cháy gay ra khoảng trên 350 triệu đồng.