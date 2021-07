Đoàn bác sĩ Bình Thuận vào TP.HCM hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Bác sĩ Phan Ngọc Hùng, Giám đốc BVĐK An Phước, cho biết nhận được lời kêu gọi của Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đề nghị chi viện nhân lực cho TP.HCM tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 , BVĐK An Phước đã khẩn trương tuyển chọn, phân công một đội xung kích gồm các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện lên đường hỗ trợ TP.HCM

“Chỉ trong vòng hai ngày sau khi nhận được công văn, chúng tôi đã thành lập được đoàn bác sĩ tình nguyện này, gồm 6 bác sĩ chuyên khoa và 8 điều dưỡng, sẵn sàng chi viện cho Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM để phòng chống dịch Covid-19”, bác sĩ Hùng nói.

Đoàn bác sĩ, điều dưỡng của BVĐK An Phước đều là những người trẻ tuổi, được đào tạo tại các trường y của TP.HCM Ảnh: Quế Hà

Đoàn bác sĩ tình nguyện của BVĐK An Phước do bác sĩ CKI Nguyễn Thanh Huy làm trưởng đoàn. Các bác sĩ trong đoàn tình nguyện có chuyên môn chuyên khoa hồi sức cấp cứu, kiểm soát nhiễm, tim mạch can thiệp, thận nhân tạo và lão khoa.

Sáng 13.7: TP.HCM căng thẳng với 365 ca Covid-19 mới, 29 ca đang điều tra dịch tễ

Chia tay các đồng nghiệp của mình, bác sĩ Phan Ngọc Hùng phát biểu: “Tất cả chúng ta đều được học nghề y ở các trường y của TP.HCM. Trong số chúng ta, có người cũng từng công tác, thực tập ở các bệnh viện của thành phố. Thành phố quá quen thuộc, gần gũi với chúng ta. Khi người dân thành phố đang cấp bách cần nhân lực cho công tác phòng chống dịch, với lương tâm và trách nhiệm của thầy thuốc, tôi mong rằng các bạn sẽ cống hiến hết mình, hãy làm nghề bằng cả năng lực và trái tim mình để phục vụ người dân thành phố".

Chia tay đồng nghiệp vào TP.HCM chống dịch Covid-19 Ảnh: Quế Hà