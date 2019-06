Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng ở Vĩnh Phúc gồm những ai?

Quyết định này căn cứ theo luật Thanh tra 2010 và một số văn bản pháp luật, trong đó có Quyết định 1369/QĐ-BXD ngày 24.10.2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra có 6 thành viên, thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thành viên đoàn thanh tra còn có bà Nguyễn Thị Kim Liên, thanh tra viên chính; bà Ứng Thị Phương Hiền, thanh tra viên; ông Đặng Hải Anh, chuyên viên phòng Thanh tra xây dựng 2, và bà Nguyễn Thùy Linh.

Quyết định thành lập đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng ký cũng nêu rõ nhiệm vụ của đoàn thanh tra là phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế chính sách để kiến nghị bổ sung, sửa đổi; phát hiện những vi phạm để xử lý và kiến nghị Chánh Thanh tra Bộ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo quyết định thanh tra được công bố ngày 10.4, đoàn thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra công tác quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt và quản lý sau cấp phép; công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư; tổ chức bộ máy, danh sách cán bộ thực hiện công tác quản lý đô thị, xây dựng, địa chính và bằng cấp chuyên môn; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của luật Xây dựng đối với các dự án, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư giai đoạn 2013 - 2018.

Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng do bà Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn thực hiện công tác đến ngày 12.6 thì xảy ra việc bị bắt quả tang nhận hối lộ. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Kim Anh và ông Đặng Hải Anh tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời thông báo vụ việc đến Bộ Xây dựng.