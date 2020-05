Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn với quy định về vay vốn

Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn giao thông với tổng số tiền gần 550 triệu đồng, liên quan đến loạt bài Báo Thanh Niên phản ánh Xe "vua" lộng hành ở Đồng Nai

Ngày 14.5, Công an Q.Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng ) tạm giữ hình sự một nghi phạm hiếp dâm bé gái tại nhà người quen khi nghi phạm này đến đây... tìm vợ con.

Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm bảo kê do Loan 'cá' và Tuấn 'cá' cầm đầu.