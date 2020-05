Đôi bạn nhậu nghi trộm chó, rượt chém người, bị khởi tố

Sáng 9.5, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng ) cho biết đã khởi tố vụ án và bị can đối với đôi bạn nhậu chém nhầm đối tượng trộm chó gây thương tích 50%.

Theo điều tra, tối 24.12.2019, cả hai bị can ngồi nhậu với nhóm bạn tại P.Điện Ngọc gần nhà thì phát hiện anh Huỳnh N.T (35 tuổi, ngụ P.Điện Dương, TX.Điện Bàn) điều khiển xe máy chở bạn đi ngang qua.

Thời gian này, tại địa phương liên tục xảy ra nạn trộm chó, Mạnh và Vũ cùng các thanh niên thường xuyên mật phục nhưng không bắt được.

Thấy anh T và bạn là người lạ lai vãng, nên Mạnh, Vũ nghi là trộm chó, nên bỏ nhậu, xách đao lên xe máy truy đuổi.

Đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tổ 62 P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn), cả hai bắt được anh T., còn bạn anh T. chạy thoát được. Cả hai dùng dao chém dã man anh T., rồi bỏ đi, anh T được người dân đưa đi cấp cứu đến ngày 9.1 mới xuất hiện, thương tích 50%.

Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, quá trình truy xét nghi can rất khó khăn bởi anh T không mâu thuẫn với ai, vô cớ bị chém. Mạnh và Vũ lại trốn lên H.Đại Lộc (Quảng Nam). Đến ngày 5.5, cả hai thấy tình hình yên ắng nên về lại địa phương. Nhận tin báo, Công an Q.Ngũ Hành Sơn tổ chức truy bắt được đôi bạn nhậu chém người vì nghi trộm chó, thu giữ cây đao hung khí.