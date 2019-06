Đồi núi tan hoang vì khai thác đất trái phép

Suối cũng tan hoang vì “cát tặc” Con suối A Lin bắt nguồn từ chân dãy Trường Sơn, chảy qua các xã Hồng Trung, Hồng Vân, Hồng Bắc rồi đổ vào sông A Sáp (H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế) gần công trình Nhà máy thủy điện A Lin B1 (do Công ty CP thủy điện Trường Phú làm chủ đầu tư) cũng đang bị “băm nát” để khai thác cát, sỏi. Theo tin báo của người dân, PV đã lội bộ nhiều giờ liền mới vào đến “công trường cát lậu”, có vô số hố sâu in hằn dấu vết máy múc, xe bánh xích... Khi PV cung cấp thông tin, hình ảnh, ông Trần Phước Hùng, Phó trưởng phòng TN-MT H.A Lưới, cùng cán bộ phòng tỏ ra “ngạc nhiên”. Ông Hùng lấy lý do lực lượng của phòng ít người, nhiều việc nên có thể đã không kiểm tra, giám sát để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, trong khi chính quyền địa phương lại không thông tin sự việc (?!). Ông Hùng hứa sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường để có thông tin chính xác cho báo chí. Trong khi đó, ông Lê Văn Chanh, Chủ tịch UBND xã, và ông Hồ Văn Khuých, Phó chủ tịch UBND xã Hồng Trung, khẳng định đoạn suối nói trên chưa được cấp phép khai thác cho bất cứ đơn vị, DN nào. Sau khi nhận được thông tin của PV cung cấp, lãnh đạo xã đã kiểm tra, bước đầu xác nhận có tình trạng vi phạm trong khai thác cát, sỏi trên suối A Lin. Đình Toàn