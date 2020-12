Đội phó cảnh sát hình sự 'bảo kê', góp vốn mở sòng bạc

Hôm qua 15.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan điều tra Công an TP vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở Q.Tân Phú , TP.HCM. Cụ thể, bị can Tô Mỹ Nhí (33 tuổi, ngụ Cà Mau), Ngô Nhựt Thanh (48 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) bị đề nghị truy tố tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Các bị can Đoàn Hồng Phúc (38 tuổi, nguyên Phó đội trưởng Đội CSHS Công an Q.Tân Phú, là nguyên Phó trưởng công an P.6, Q.6), Song Hỷ Phu (37 tuổi, ngụ Q.11), Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Huỳnh Minh Phụng (27 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Trần Mạnh Huy (chồng của Nhí, 41 tuổi) bị đề nghị truy tố tội tổ chức đánh bạc. Các bị can Đinh Văn Phụng (47 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Phạm Thanh Phong (40 tuổi, ngụ Q.6), Trần Văn Tài (47 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Trịnh Anh Tuấn (46 tuổi, ngụ Q.11), Lê Quốc Dũng (50 tuổi, kiểm sát viên Đội quản lý thị trường số 15 thuộc Cục QLTT TP.HCM), Lê Ngọc Quyền và Nguyễn Công Viên (51 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Nguyễn Trọng Long (25 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) bị đề nghị truy tố tội đánh bạc.