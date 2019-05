Đối tác công - tư trong y tế: Coi chừng bị lợi dụng

BV Nhân dân 115 và BV Gia An 115 hợp tác thế nào ? Theo TS-BS Trương Vĩnh Long - Giám đốc BV Gia An 115: Ngày 27.3.2015, UBND TP.HCM ra Quyết định số 1323/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hợp tác công - tư giữa BV Nhân dân 115 với Công ty TNHH Bệnh viện quốc tế Hoa Lâm (nay là Công ty TNHH BV Gia An 115) theo Nghị quyết 93/NQ-CP và theo Quyết định số 1323/QĐ-UBND của UBND TP.HCM. Hai BV phối hợp về chuyên môn, nguồn nhân lực; BV Nhân dân 115 hỗ trợ hội chẩn khi cần thiết... Việc đặt tên doanh nghiệp của Công ty TNHH BV Gia An 115 cũng như tên BV Gia An 115 là một tên riêng, phù hợp với quy định luật Doanh nghiêp 2014 và các quy định pháp luật liên quan, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thanh Tùng