Đối tượng nghiện hút xâm nhập trái phép khu bay sân bay Điện Biên Phủ

Theo đó, trong tháng 3 đã xảy ra 2 sự cố xâm nhập hàng rào tại Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Lực lượng chức năng tại sân bay đã phát hiện hai đối tượng vượt hàng rào an ninh và xâm nhập trái phép vào khu bay, trong đó có một đối tượng nghiện hút.

Trước đó, ngày 3.3, một thanh niên đang điều trị bệnh tâm thần đã vượt hàng rào và chốt kiểm soát an ninh lên máy bay của Vietnam Airlines tại sân bay Vinh. Cục Hàng không Việt Nam đánh giá sự việc nêu trên chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là sự cố uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh, an toàn hàng không.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, cho biết sau vụ việc xảy ra tại Cảng hàng không Vinh, Cảng vụ hàng không miền Bắc cũng đã có văn bản yêu cầu các cảng hàng không tổng rà soát lại hệ thống hàng rào, trên cơ sở đó sẽ phân tích và lập biên bản vi phạm với các cảng hàng không chưa đáp ứng đầy đủ quy định.

Cũng theo ông Phương, hiện nhiều cảng hàng không tại khu vực phía Bắc hệ thống tường rào sân bay chưa đảm bảo, không chỉ người ngoài rất dễ xâm nhập mà các đối tượng vật nuôi như chó thường xuyên chạy rông vào sân bay, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.