Đón không khí lạnh, Bắc bộ rét về đêm, Trung bộ mưa lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 27.11, Bắc bộ và bắc Trung bộ chuyển rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 16 - 19C, vùng núi phổ biến 13 - 16C, vùng núi cao dưới 10C. Từ ngày 28.11 đến ngày 1.12, các tỉnh trung Trung bộ, nam Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến khoảng 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 450 mm. Dự báo từ ngày 29 - 30.11, Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm.