Đóng cửa cơ sở bạo hành dã man trẻ em

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi cảnh người giữ trẻ tại cơ sở này cho trẻ ăn bằng cách... đè trẻ nằm xuống sàn, đánh đập buộc đứa bé phải há miệng rồi đổ thức ăn vào. Khi trẻ khóc, người phụ nữ dùng khăn che kín mặt bé, đánh vào mặt. Kèm theo 2 clip nói trên là bức ảnh chụp một phụ nữ nắm đầu trẻ nhỏ để mặc tã lót và xách bé giơ lên cao…





Nhận thông tin, UBND Q.Thanh Khê yêu cầu Phòng GD, Công an quận và UBND P.Chính Gián khẩn trương vào cuộc. Lực lượng chức năng đã đến Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười, liên hệ phụ huynh đưa con về nhà (lúc đó có 14 trẻ); đồng thời đóng cửa cơ sở, triệu tập bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi, chủ cơ sở) về Công an P.Chính Gián để làm việc. Theo ông Ngô Chính Công, Phó chủ tịch UBND P.Chính Gián, clip bạo hành được quay vào khoảng tháng 4 vừa qua và đó là những hình ảnh “không thể chấp nhận được”. Người đánh đập trẻ trong clip chính là bà chủ cơ sở Đinh Thị Hồng. Trong báo cáo chính thức do Phòng GD Q.Thanh Khê gửi Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng và chính quyền Q.Thanh Khê, Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười được UBND P.Chính Gián ký quyết định thành lập ngày 9.5.2013; chủ nhóm Đinh Thị Hồng có bằng cao đẳng sư phạm mầm non. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Đình Sơn, Trưởng phòng GD Q.Thanh Khê, cho biết bước đầu xác định người tung clip lên mạng xã hội là cô giáo của nhóm trẻ này đã bị đuổi việc cách đây không lâu.

Ảnh cắt từ clip Bảo mẫu bạo hành với trẻ

Đại diện UBND P.Chính Gián đã đến thăm hỏi gia đình cháu bé bị bạo hành, tuy nhiên do quá sốc khi xem clip, mẹ của cháu bé đã ngất xỉu nên chưa cung cấp thông tin và làm việc với cơ quan chức năng. Trong khi đó, từ trưa hôm qua, nhiều phụ huynh từng gửi con ở Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười đã kéo đến cơ sở này bày tỏ bức xúc. Ông Võ Văn Ngoan (ở đường Điện Biên Phủ, TP.Đà Nẵng) cho biết con ông lúc chưa biết đi đã từng bị đánh bầm, tét mắt khi gửi tại đây.

Cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, có công văn chỉ đạo Giám đốc Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp UBND Q.Thanh Khê chịu trách nhiệm xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bạo hành trẻ em tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười, báo cáo UBND TP trước ngày 23.5. Cũng trong chiều qua, Sở GD-ĐT đã có báo cáo gửi Thành ủy Đà Nẵng, UBND TP.Đà Nẵng về vụ việc, trong đó cho biết Sở đã cử đoàn kiểm tra để nắm tình hình, nguyện vọng của phụ huynh và tư vấn cho Phòng GD Q.Thanh Khê hướng xử lý khắc phục. Sở

GD-ĐT nhận thấy việc bạo hành tại nhóm trẻ độc lập của bà Hồng là nghiêm trọng, đe dọa an toàn tính mạng trẻ, vi phạm pháp luật. Sở đề nghị UBND Q.Thanh Khê chỉ đạo, xử lý nghiêm vụ việc, đồng thời thông báo đến các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP.Đà Nẵng về việc nghiêm cấm các hành vi bạo hành thể xác, tinh thần đối với trẻ.