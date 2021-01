Động đất 3,6 độ Richter tại Lai Châu

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), lúc 4 giờ 17 sáng nay, 13.1, một trận động đất có độ lớn 3,6 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.578 độ vĩ bắc, 102.704 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, thuộc khu vực H.Mường Tè ( Lai Châu ).

Cũng trong sáng nay, một trận động đất mạnh 2,6 độ Richter đã xảy ra vào hồi 10 giờ 57 tại khu vực tỉnh Vân Nam ( Trung Quốc ), cách H.Mường Tè khoảng 26 km.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo các chuyên gia của Viện Vật lý địa cầu, H.Mường Tè là khu vực nằm trong đới đứt gãy thường xuyên xảy ra động đất.

Trước đó, chỉ trong tháng 6.2020, tại khu vực này đã xảy ra 5 trận động đất liên tiếp. Trong đó, trận động đất lớn nhất có cường độ 4,9 độ Richter xảy ra ngày 16.6.2020, làm 34 nhà dân bị rạn nứt, hư hỏng; 2 trường mầm non và 2 trường tiểu học bị nứt tường; 2 học sinh bị thương nhẹ do sập trần thạch cao trường mầm non.

Trận động đất cường độ lớn nhất được ghi nhận ở Lai Châu là 6,8 độ Richter, xảy ra năm 1983.