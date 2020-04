Đồng Nai: Công an đột kích căn hộ ở chung cư Sơn An, bắt sòng bạc

Sáng 23.4, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ 22 người để điều tra về hành vi đánh bạc. Trước đó, tối 22.4, Công an P.Tam Hòa (TP.Biên Hòa) bất ngờ ập vào kiểm tra một căn hộ tại tầng 7 chung cơ Sơn An (P.Tam Hòa), bắt quả tang 22 người đang mở sòng bạc tại đây.