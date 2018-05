Đồng Nai kéo giảm tai nạn đường sắt

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai, tuyến đường sắt Bắc-Nam đi qua địa bàn Đồng Nai dài 89 Km, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT do đi qua nhiều khu công nghiệp, đô thị, khu dân cư, đặc biệt là tại khu vực giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. Và thực tế đã xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng. Chỉ tính riêng trong năm 2017, xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 10 người chết và 8 người bị thương.

Trước thực trạng trên, năm 2017 UBND tỉnh Đồng Nai đã tập trung xử lý, xóa bỏ 52/66 lối đi dân sinh trái phép; bố trí người cảnh giới tại 11 vị trí đường ngang giao với đường sắt… Ngoài ra còn vận động, cưỡng chế nhiều công trình vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt ở xã Hố Nai 3 (H.Trảng Bom). “Nhờ vậy mà trong năm 2018 tình hình ATGT đường sắt có chuyển biến rõ rệt. Trong 4 tháng đầu năm 2018 không xảy ra vụ nào”, ông Nguyễn Bôn, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cho hay.

Cần quyết liệt hơn nữa

Cũng theo ông Nguyễn Bôn, hiện tại trên địa bàn Đồng Nai vẫn còn 14 lối đi dân sinh băng ngang đường sắt trái phép và tỉnh này đang tìm cách xóa bỏ. “Trước mắt, tại những khu vực nguy hiểm, khu vực đông dân cư, ngành đường sắt cần bổ sung thêm những cảnh báo bằng còi để cảnh báo người dân dễ dàng nhận biết tàu sắp đến, giảm thiểu nguy cơ tai nạn”, ông Bôn kiến nghị.

Với những thành quả đạt được trên, tại cuộc họp với Ban ATGT tỉnh Đồng Nai về công tác đảm bảo trật tự ATGT đường sắt diễn ra mới đây, ông Vũ Quang Khôi- Cục trưởng Cục Đường sắt VN đánh giá Đồng Nai là địa phương thực hiện việc rào chắn, xóa bỏ đường ngang dân sinh trái phép hiệu quả nhất so với 34 tỉnh thành khác trên cả nước có đường sắt đi ngang qua.

Tuy nhiên, ông Khôi cũng thẳn thắn cho rằng tình trạng mất ATGT tại các nơi giao cắt đường bộ với đường sắt vẫn còn; việc lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn đường sắt chưa vẫn chưa được xử lý triệt để. Một số nơi, người dân còn xây dựng nhà ở, làm nơi buôn bán, tập kết gỗ,vật liệu xây dựng gây mất an toàn giao thông. Như đoạn qua P.Tân Hiệp, nhà của người dân xây dựng cách đường ray chỉ 2m; tại P.Long Bình ( đều thuộc TP. Biên Hòa) thì diễn ra tình trạng người dân tập kết nhiều cây gỗ lớn, vật liệu xây dựng trong hành lang an toàn giao thông đường sắt…