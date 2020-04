Đồng Nai: Kéo vào trạm kiểm lâm cướp xe, đánh trọng thương kiểm lâm viên

Ngày 25.4, Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đã bắt được một số nghi can tham gia cướp xe, đánh kiểm lâm và đang truy bắt các nghi can còn lại.

Vụ cướp xe, đánh trọng thương kiểm lâm xảy ra vào tối 24.4 tại Trạm kiểm lâm Cù Đinh, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, đóng tại xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu.