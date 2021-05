Đồng Nai truy tìm được người nhập cảnh trái phép từ Lào, trốn cách ly

Sáng ngày 8.5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa tìm được nam thanh niên (ngụ Quảng Bình) nhập cảnh trái phép từ Lào, sau đó trốn tránh cách ly, vào Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 4.5, Phạm Văn Tân (28 tuổi, trú xã Quảng Phương, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) nhập cảnh trái phép từ Lào về quê. Sau khi ngủ ở nhà một đêm, Tân không khai báo y tế tại địa phương, trốn tránh cách ly, rời khỏi Quảng Bình vào TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Nhận tin báo từ Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Công an TP.Biên Hòa phối hợp Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiến hành truy tìm. Đến tối ngày 7.5. lực lượng phối hợp đã tìm thấy Phạm Văn Tân đang đi cùng P.A.T. (bạn cùng quê, tạm trú P.Long Bình, TP.Biên Hòa).

Hiện lực lượng chức năng Đồng Nai đã đưa Phạm Văn Tân và anh P.A.T. vào khu cách ly tập trung theo quy định, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Đồng Nai

