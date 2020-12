Đồng phạm của Đinh Ngọc Hệ đồng loạt khai không được hưởng lợi

Sáng nay (15.12), trong phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm , chủ tọa thẩm vấn 12/20 bị cáo thuộc nhóm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong hành vi che giấu, cắt giảm doanh thu thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương, do bị cáo Đinh Ngọc Hệ ( 49 tuổi, tức Út “trọc”, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng) chỉ đạo, nhằm chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng tiền thu phí.

Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo các trạm thu phí che giấu doanh thu

Theo đó, dựa vào lời khai của bị cáo Vũ Thị Hoan (nguyên Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh - gọi tắt là Công ty Yên Khánh) và bị cáo bị cáo Phạm Văn Diệt (nguyên Tổng giám đốc Công ty Đức Bình), dù Công ty Yên Khánh do Hoan làm giám đốc nhưng thực tế là của Đinh Ngọc Hệ thành lập, và Đinh Ngọc Hệ giao Diệt trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Yên Khánh.

“Bị cáo điều hành Công ty Yên Khánh là theo chỉ đạo miệng của Hệ, không có văn bản”, Diệt khai.

Ngoài ra, Diệt cũng trình bày: "Bị cáo làm Tổng giám đốc Công ty Đức Bình nhưng do Hệ trả lương từ 4 – 5 triệu đồng/tháng, tùy thời điểm".

Bị cáo Phạm Văn Diệt (hàng thứ 2, bên phải) nhận chỉ đạo từ Út "trọc", điều hành toàn bộ hoạt động Công ty Yên Khánh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại tòa, Diệt khai trực tiếp nhiều lần cùng Đinh Ngọc Hệ đến Tổng công ty Cửu Long tiếp cận tham gia mua quyền thu phí; biết rõ hành vi làm giả hồ sơ năng lực tài chính của Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An để tạo sự tin tưởng và được công nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá; thực hiện theo chỉ đạo của Đinh Ngọc Hệ, tham gia trực tiếp buổi đấu giá.

Khi Công ty Yên Khánh trúng đấu giá và tiến hành khai thác thu phí, Diệt biết rõ mục đích của Đinh Ngọc Hệ là chỉ đạo các trạm thu phí cắt giảm, che giấu doanh thu thu phí nên Diệt đã phê duyệt phương thức nộp tiền thu phí theo số liệu can thiệp, còn số doanh thu thực tế thì nộp về Công ty Yên Khánh, nội dung nộp tiền ghi “Tạ Đức Minh,... nộp tiền vào tài khoản” để đảm bảo tài khoản của Công ty Yên Khánh không bị ảnh hưởng.

Tiêu hủy hồ sơ thu thật, hợp thức hóa bằng chứng từ khống

Đối với các đồng phạm tại Công ty Yên Khánh, tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, Tô Phước Hùng (kế toán trưởng của công ty) trực tiếp nhận chỉ đạo từ Đinh Ngọc Hệ và Diệt làm giả báo cáo tài chính của Công ty Yên Khánh; chỉ đạo bị cáo Trần Văn Miền (Phó giám đốc Công ty Yên Khánh chi nhánh Long An, kiêm Trạm trưởng Trạm Chợ Đệm) liên hệ, mua phần mềm để sử dụng, can thiệp làm giảm doanh thu, sau đó lập và ký báo cáo tài chính hợp nhất báo cáo gian dối nhằm che giấu doanh thu thu phí; chỉ đạo các bị cáo đồng phạm khác xóa dữ liệu thu phí trên hệ thống lưu trữ của các trạm thu phí, mua phần mềm in lại vé, tiêu hủy hồ sơ, chứng từ kế toán, hợp thức hóa bằng các chứng từ khống khác để che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng (Phó phòng kế toán), theo chỉ đạo của Hùng, bị cáo làm và ký báo cáo tài chính với số liệu giả mạo của Công ty Khánh An (do Đinh Ngọc Hệ thành lập); cùng bị cáo Nguyễn Thị Kim Huệ (là người được Hệ giao nhiệm vụ theo dõi thu chi do kế toán chi nhánh báo cáo) tập hợp báo cáo số liệu doanh thu thu phí và sử dụng số liệu thu phí đã được cắt giảm do bị cáo Miền cung cấp để tổng hợp làm báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Yên Khánh, kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp với số liệu doanh thu thu phí gian dối, thấp hơn thực tế; tham gia cùng nhân viên kế toán Công ty Yên Khánh tiêu hủy hồ sơ, chứng từ kế toán để hợp thức hóa bằng các chứng từ thu, chi khác.

Các đồng phạm của Đinh Ngọc Hệ (ảnh) thừa nhận hành vi phạm tội giúp sức để Hệ chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng nhưng các bị cáo không được hưởng lợi Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Bị cáo Đinh Thị Chung (thủ quỹ Công ty Yên Khánh, Chi nhánh Long An) là người đem tiền thu phí của chi nhánh nộp vào tài khoản của Công ty Yên Khánh nhưng lại ghi nội dung một số cá nhân khác nộp tiền mà không ghi là nộp tiền thu phí.

Và bị cáo Tạ Đức Minh (thủ quỹ Công ty Yên Khánh) biết việc chi nhánh nộp tiền về văn phòng Công ty Yên Khánh là từ nguồn thu phí nhưng khi nộp tiền lại ghi nội dung các cá nhân nộp tiền; tham gia tiêu hủy hồ sơ, chứng từ kế toán.

Ngoài ra, các bị cáo đồng phạm với Đinh Ngọc Hệ chỉ thừa nhận làm theo chỉ đạo của Hệ hoặc cấp dưới của Hệ, tất cả đều không được hưởng lợi đối với khoản tiền hơn 725 tỉ đồng các bị cáo đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội để Đinh Ngọc Hệ chiếm đoạt.

Phiên xét xử vẫn đang tiếp tục phần thẩm vấn của HĐXX đối với đồng phạm của Đinh Ngọc Hệ. Bị cáo Đinh La Thăng vẫn đang ngồi chờ đến lượt bị thẩm vấn.