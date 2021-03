Đồng Tháp: Cướp xe ôm 'để có tiền sử dụng ma túy', nghi phạm bị tóm gọn

Chiều ngày 3.3, Công an H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và lực lượng hình sự Công an Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ P.Trung Nhứt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) về hành vi cướp tài sản

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Lai Vung đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ xác định được Tuấn là thủ phạm gây ra vụ cướp nên truy bắt. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội đồng thời khai nhận đi cướp để có tiền sử dụng ma túy