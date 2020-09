Đồng Tháp: Phiên tòa đang xét xử, bị cáo xin về vì... nhà bị ngập

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, ngày 3.12.2014, Nguyễn Hoài Dương đại diện cho Công ty Ánh Dương (trụ sở tại Q.Thủ Đức,TP.HCM) ký hợp đồng với Ban Quản lý Khu di tích (KDT) Gò Tháp do Nguyễn Hữu Lý làm Giám đốc để thi công xây dựng công trình Tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ với tổng trị giá hợp đồng hơn 7,3 tỉ đồng. Theo hợp đồng, thời gian dự kiến hoàn thành công trình vào tháng 8.2015. Trong quá trình thi công công trình, để thực hiện hợp đồng, tạm ứng tiền thi công, nhận được tiền thanh toán của Ban quản lý KDT Gò Tháp, Dương đã làm giả 3 sổ thu bảo lãnh và 1 thẻ tiết kiệm để nộp cho chủ đầu tư và chiếm đoạt của ngân sách nhà nước hơn 3,75 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Hữu Lý với trách nhiệm là Giám đốc Ban quản lý KDT Gò Tháp, Chủ đầu tư công trình đã không thực hiện và thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao trong việc kiểm tra chứng từ do Dương cung cấp, tạo điều kiện cho Dương chiếm đoạt hơn 3,75 tỉ. Theo đó, nhằm mục đích “giải ngân” vốn đầu tư còn tồn cuối năm 2014, bị cáo Lý đã thỏa thuận với Nguyễn Hoài Dương lập thủ tục thanh toán trước, thi công sau và chuyển cho Công ty Ánh Dương ứng trước số tiền hơn 3,14 tỉ đồng. Với nội dung sai phạm này tại thời điểm trên, theo kết luận của cơ quan giám định chất lượng xây dựng, số tiền thanh toán nhưng chưa thi công của Dương chiếm đoạt gần 1,9 tỉ đồng ngân sách. Đối với bị cáo Võ Thị Tuyết Nhung, khi triển khai công trình là Kế toán trưởng Ban quản lý KDT Gò Tháp nhưng Nhung đã không thực hiện, thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao trong việc kiểm tra các chứng từ do Dương cung cấp, tạo điều kiện cho Dương chiếm đoạt hơn 1,86 tỉ đồng của ngân sách nhà nước. Theo Viện KSND tỉnh Đồng Tháp hành vi của hai bị cáo Lý, Nhung đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Vụ việc sai phạm của của 3 bị cáo bị phát hiện khi Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tiến hành thanh tra công trình xây dựng công trình Tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp. Sau khi có kết luận thanh tra, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu Thanh tra tỉnh Đồng Tháp chuyển hồ sơ sang công an tỉnh này xử lý. Đến ngày 3.6, Dương bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam. Đến tháng 10 và 11.2019, Công an tỉnh Đồng Tháp lần lượt khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Lý và Võ Thị Tuyết Nhung. Đến nay, bị cáo Nguyễn Hữu Lý đã tự nguyện nộp cho cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp số tiền hơn 3,75 tỉ đồng khắc phục sai phạm; gia đình bị cáo Nguyễn Hoài Dương nộp số tiền 150 triệu đồng.