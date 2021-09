Dự án điện mặt trời lấn chiếm 5,2 ha rừng ở Bình Định: Xin hoán đổi đất để khắc phục

Như Thanh Niên đã thông tin, người dân xã Mỹ An phản ánh việc thi công dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phù Mỹ đã chặt phá hàng nghìn cây dương tại rừng phòng hộ ven biển các thôn Xuân Bình, Xuân Phương (xã Mỹ An) bên ngoài khu vực cắm mốc dự án. Đoàn kiểm tra do Phòng TN-MT H.Phù Mỹ chủ trì đã đo đạc, xác định diện tích rừng dương bị chặt phá khoảng 5,26 ha vượt ra ngoài mốc tọa độ của dự án mà trước đây Nhà nước đã giao. Ông Bùi Long Thăng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ, thừa nhận diện tích bị chặt phá trong quá trình thi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ là rừng và đất rừng phòng hộ do đơn vị này quản lý.