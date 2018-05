Dự án lấn biển 8 tỉ USD ?

Nên làm đảo nổi xa bờ ?

Chuyên gia thủy lợi Huỳnh Vạn Thắng (nguyên Phó giám đốc Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng) đề nghị nếu chọn phương án lấn vịnh Đà Nẵng thì nên làm đảo nổi xa bờ, không nên lấp hẳn biển. Trong đó, tác động vào vịnh Đà Nẵng cần chú ý 3 vấn đề. Một là dòng chảy ven bờ có 2 mùa, mùa trên phía bắc chảy xuống và mùa từ phía nam chảy lên; hai là chế độ gió gây ra sóng lớn, nhất là gió mùa đông bắc; ba là tác động của thiên tai bão và lũ. Vịnh Đà Nẵng tuy nhỏ nhưng có 2 sông và cửa sông lớn là sông Cu Đê và sông Hàn. Mùa lũ, nước từ 2 cửa sông đổ ra vịnh rất lớn, mang theo cát chảy ra. Nguyên tắc lấn vịnh phải chú ý không nên ảnh hưởng 2 dòng chảy là dòng chính và dòng thứ cấp, muốn vậy trước khi thực hiện phải đánh giá được dòng chảy.

Theo ông Thắng, nhà đầu tư có thể tham khảo kinh nghiệm của khu đô thị quốc tế Đa Phước - The Sunrise Bay, đang trong giai đoạn 2 của việc bồi lấn hơn 200 ha ra vịnh Đà Nẵng: “Khi The Sunrise Bay làm kè đá giúp tiêu hao được năng lượng sóng, dòng chảy ven bờ đã giúp bờ biển thêm rộng ra, tạo thành một bãi bồi. Nhưng ngược lại dòng ven bờ cũng làm cho khu vực cầu Phú Lộc bị khoét vào sâu hơn do biến đổi dòng chính và dòng thứ cấp”.