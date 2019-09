Dự báo thời tiết hôm nay 16.9.2019: Mưa lớn ở Nam bộ, Tây Nguyên

Dự báo thời tiết hôm nay 16.9.2019 , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT ) cho biết, trong ngày và đêm qua, ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực nam Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông.

Trong đó, một số nơi có lượng như: Phan Rang (Ninh Thuận) có mưa 45 mm; tại Buôn Ma Thuột (Đắc Lắk) có mưa 126 mm; Liên Khương (Lâm Đồng) có mưa 112 mm; tại Đồng Phú (Bình Phước) có mưa 67 mm.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 - 17 độ vĩ bắc kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, trong ngày và đêm nay các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Dự báo lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.

Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Còn ở trên biển, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 - 17 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 1 giờ sáng nay có vị trí ở vào khoảng 14,7 - 15,7 độ vĩ bắc và 115,5 - 116,5 độ kinh đông. Gió mùa tây nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và chưa có dấu hiệu mạnh lên.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm nay, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió tây đến tây nam mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 2 - 3 m.

Trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía nam, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độC, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 34 độ C.