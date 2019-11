Dự báo thời tiết hôm nay 30.11.2019: Mưa lớn diện rộng ở Trung bộ

Dự báo thời tiết hôm nay 30.11.2019 , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 29.11 đến 1 giờ ngày 30.11 tại Trà My (Quảng Nam) có mưa 39 mm; tại Tam Kỳ (Quảng Nam) có mưa 38 mm....Dự báo trong ngày hôm nay, không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, một số nơi có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 20 mm/12 giờ, có nơi trên 30 mm/12 giờ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Dự báo khoảng chiều và đêm mai 1.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung bộ, một số nơi ở phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều mai ở Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm mai, các tỉnh bắc và trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Ở Bắc bộ và bắc Trung bộ từ đêm mai trời trở rét.

Từ chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ chiều tối và đêm mai, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.