Dụ bé trai hàng xóm chơi trốn tìm để trộm vàng

Ngày 9.1, Công an phường Tam Thuận bàn giao Nguyễn Thị Thu Tâm (46 tuổi) cho Công an quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) thụ lý theo thẩm quyền. Tâm là nghi can trộm vàng của hàng xóm