Du khách Nhật bãi nại, xích lô 'chặt chém' có thoát tội?

Theo một cán bộ điều tra của Công an TP.HCM, việc Công an Q.1 (TP.HCM) chuyển hồ sơ và nghi phạm Phạm Văn Dũng để Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền do có yếu tố người nước ngoài. Vị cán bộ này cũng cho biết, do nạn nhân đã trở về Nhật nên cơ quan công an chưa ghi nhận được lời khai bị hại. Tuy nhiên, thông qua đường ngoại giao, cơ quan công an sẽ sớm ghi nhận lời khai của bị hại để hoàn tất thủ tục tố tụng.

Đàm Huy