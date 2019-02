Du xuân mang dao đi đánh nhau, bị lực lượng 911 chặn bắt

Trước đó, rạng sáng 5.2, Tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát tại ngã ba Cô Giang - Nguyễn Văn Linh (P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về sân bay Đà Nẵng.

Tổ công tác lập tức ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nam thanh niên khai tên Võ Hùng Cường (22 tuổi, ngụ tổ 52, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), bên trong áo khoác của Cường có dao dài khoảng 20 cm.

Cường cho rằng mang theo dao nhọn để gọt hoa quả, tuy nhiên lực lượng 911 cho rằng giải thích này không hợp lý, vì đây là con dao bấm được thiết kế làm hung khí với tính sát thương cao.

Qua đó, Cường đành khai nhận mua dao để mang theo đi đánh nhau, hiện Công an Q.Hải Châu tiếp tục làm rõ vụ việc.

* Cùng ngày, lực lượng 911 cho biết cũng đã bàn giao xe máy Yamaha Exciter đen tem hồng mang biển số "độc" 78H1-111.11 cho Công an Q.Thanh Khê thụ lý.

Xe máy này do Đoàn Thanh Tịnh (24 tuổi, ngụ An Mỹ, H.Tuy An, Phú Yên), bị lực lượng 911 tạm dừng kiểm ra tại ngã tư Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân (P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê).

Lúc này, Tịnh trình CMND, bằng lái xe, giấy tờ xe đứng tên của Tịnh và trùng khớp số khung, số máy, biển số.

Tuy nhiên, Tổ công tác thấy Tịnh có biểu hiện nghi vấn nên tiếp tục kiểm tra trên hệ thống nghiệp vụ, phát hiện biển số 78H1-111.11 thuộc xe Yamaha Ecxiter của anh Hồ Bá Công (33 tuổi, ngụ Chánh Nam, Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, Phú Yên), nhưng xe này khác số khung, số máy trên giấy tờ Tịnh xuất trình.

Tiếp tục lấy số khung, số máy thực tế trên xe Tịnh, Tổ công tác đối chiếu, thì ra chủ phương tiện là anh Lê Văn Lơ (28 tuổi, ngụ H.Năm Căn, Cà Mau). Qua liên hệ anh với anh Lơ, lực lượng công an xác định xe anh Lơ bị trộm ở P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM) trước đó.