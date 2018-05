Đưa nghi phạm giết hàng xóm vì 'vào vườn không xin phép' đi giám định tâm thần

Ngày 19.5, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đưa nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ P.3, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đi giám định tâm thần.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 8.4, người dân phát hiện thi thể ông Hồ Thanh Nhàn (67 tuổi, cùng ngụ P.3) bị mất đầu , nằm trong vườn nhà ông Tâm nên báo công an. Lực lượng công an đã kiểm tra hiện trường tìm được đầu ông Nhàn bị quăng bỏ trong vườn nhà 1 hộ dân cách cách thi thể của ông khoảng 25m. Công an TP.Sa Đéc và Công an P.3 theo vết máu của ông Nhàn thì đến nhà riêng của Tâm.