Đưa thi thể nạn nhân bị mắc kẹt 10 ngày trong hang sâu Si Ma Cai ra ngoài

Sáng 9.6, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Đỗ Văn Toàn, Phó trưởng Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cho biết sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân mắc kẹt trong hang sâu sau 10 ngày mất tích

“Lực lượng chức năng đã tìm thấy một phần chân của nạn nhân, co quắp. Đến 9 giờ 45 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài, xác định đã tử vong và kết thúc công tác tìm kiếm. Do đã xác định được nguyên nhân và gia đình cũng viết đơn cam kết nên cơ qian chức năng không tổ chức pháp y nạn nhân. Đơn vị đang làm các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương ”, thượng tá Toàn thông tin.