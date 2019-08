Đua xe vượt thoát khỏi 911, nhưng bị bắt khi quay lại nhặt ma túy

Theo Công an TP.Đà Nẵng, trong 1 tháng đợt 3 (25.6 đến 14.8), lực lượng 911 tuần tra kiểm soát, chốt chặn 39 vị trí, 25 khu vực trọng điểm phức tạp, tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Lực lượng 911 kiểm tra 1.181 lượt người, phương tiện nghi vấn, nhắc nhở 964 trường hợp, xử lý 205 vụ/217 đối vi phạm an ninh trật tự, trong đó khởi tố 5 vụ/5 đối tượng tàng trữ ma túy; 1 vụ/2 đối tượng tín dụng đen, xử lý 32 vụ/34 đối tượng tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ; sử dụng ma túy; phạt 57 triệu đồng/94 vụ/94 đối tượng vi phạm giao thông.