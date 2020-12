Đức Trọng: Đột kích quán bia và karaoke, phát hiện 20 người dương tính với ma túy

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chúc Tòa tổng giám mục cùng đồng bào công giáo một mùa giáng sinh an lành, vui vẻ, đón năm 2021 với nhiều điều hứa hẹn sẽ tốt đẹp hơn.

Tại buổi họp báo ở trụ sở Công an TP.HCM, thượng tá Phạm Văn Thành - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, thông tin về sai phạm của ông Tất Thành Cang, cựu Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

3 người may mắn thoát chết khi một chiếc ô tô lao xuống mương nước trên đường Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh, TP.HCM) và lật ngửa.

Cơ quan công an đang điều tra một số trường hợp mua bán nhà đất tại Khu đô thị An Phú - An Khánh (Q.2, TP.HCM) có dấu hiệu giả mạo giấy tờ.