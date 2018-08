Đứng dậy sau sóng thần: Phong vị Miyagi

Bò Nhật không chỉ có Kobe

Cùng giống bò wagyu (hòa ngưu) lông đen như bò Kobe, nhưng giá trị 1 kg thịt của bò Sendai chuẩn A5 chỉ bằng 1/5 (khoảng 5 triệu đồng/kg) so với bò Kobe. Ông Hiroshi Sato lý giải: “Giá bò Kobe cao do giá trị thương hiệu, còn chất lượng A5 (chất lượng cao nhất trong thịt bò wagyu) do Hiệp hội Đánh giá chất lượng thịt bò Nhật đánh giá theo tiêu chuẩn mỡ và thịt trong bò gọi là BMS (Beef Marbling Standards) thì như nhau. Thịt đạt chuẩn theo thang điểm từ 8 - 12 sẽ là A5, thịt và mỡ đan mịn và đều nhau, màu sắc tươi hồng, dùng ăn lẩu nhúng hoặc nướng sẽ là món tuyệt hảo”.