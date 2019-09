Đừng để dân chết oan vì những 'quan tài bay'

Nguy hiểm rình rập người đi đường

Khoảng 15 giờ ngày 3.9, xe đầu kéo BS 51D-172.13 kéo theo 2 thùng container (loại 20 feet/thùng) chứa đầy hàng bên trong, lưu thông trên đường ĐT746, đoạn qua tỉnh Bình Dương. Khi đến khúc cua gần chợ Tân Phước (P.Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên), bất ngờ thùng container đổ sập xuống đường . Rất may, không xảy ra thương vong nhưng do vào giờ cao điểm nên xe cộ qua tuyến đường này bị ách tắc gần 2 giờ. Trước đó, hôm 25.8, cũng xảy ra vụ thùng container rớt xuống đường khi xe đầu kéo ôm cua trên đường Lê Hồng Phong (P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương), nhiều người may mắn thoát chết.

Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó trưởng phòng CSGT Công an Bình Dương, cho biết nguyên nhân thùng container rớt xuống đường chủ yếu do tài xế không gài chốt thùng hoặc do chốt bị mòn, gỉ sét lâu ngày bị gãy. Trong khi đó, đại diện cơ quan đăng kiểm thuộc Sở GTVT Bình Dương khẳng định thùng container rớt do tài xế không gài chốt, chứ chốt thùng container trên rơ moóc rất khó gãy, mòn. Đăng kiểm cũng rất chú ý đến các loại chốt này nên hiếm khi bị gãy.

Nhiều bạn đọc (BĐ) rất bức xúc trước tình trạng nguy hiểm này xảy ra liên tục thời gian qua nhưng chuyện chế tài như "gãi ngứa". "Nhiều tài xế cố tình không gài móc thùng container vào thân xe chứ không phải họ vô tình quên. Những tài xế này cho rằng nếu không gài móc thùng container thì khi xe vào cua gấp thùng container có thể rớt xuống nhưng xe họ sẽ không bị lật. Điều này rất nguy hiểm cho những người đi đường khi đó", BĐ Thành Thức (TP.HCM) bức xúc.

Đồng quan điểm, BĐ Mai Thi (TP.HCM) cho rằng: "Nhiều tài xế cố tình không gài móc thùng container để tránh lật xe khi vào cua ẩu. Khi lật xe thì tính mạng tài xế nguy hiểm, còn rơi thùng container thì họ không sao. Chính vì suy nghĩ ích kỷ này mà gây nguy hiểm cho người đi đường. Cần phải có chế tài thật nặng. Đừng để người dân chết oan vì "những quan tài bay" như thế này".

"Đâu chỉ thùng container, nhiều xe chở thép cuộn nặng hàng chục tấn mà ràng buộc sơ sài, chỉ cần thắng gấp là rơi xuống đường gây nguy hiểm cho nhiều người. Sao những tài xế này có thể xem thường tính mạng của người khác như vậy", BĐ Nguyễn Minh Châu (TP.HCM) bức xúc.

Cần xử lý nghiêm

Dù liên tục xảy ra nhiều vụ rơi thùng container xuống đường mà nguyên nhân chủ yếu do tài xế "quên" gài móc thùng xe khi di chuyển, tuy nhiên theo thượng tá Trương Minh Cảnh: “Hiện nay chưa có quy định xử phạt hành vi để thùng container rớt xuống đường nên CSGT chỉ nhắc nhở mà thôi”. Điều này gây ra nhiều bức xúc trong BĐ, họ cho rằng những hành vi nguy hiểm như vậy mà tại sao hệ thống luật của VN lại không có điều khoản phạt, như vậy sao có thể răn đe những người cố tình vi phạm.

"Luật không phải không có, chỉ là CSGT cứ áp dụng theo những quy định cứng nhắc... Không lẽ chờ đến khi thùng container đè chết người rồi mới xử hay sao? Xe tải, xe ben chở đất cát, đá sỏi rơi vãi còn xử lý được huống chi những thùng container to đùng cứ rơi rớt do tài xế cố tình, lái xe cẩu thả gây nguy hiểm đến tính mạng người đi đường mà nói không có luật để xử lý thì quả là vô trách nhiệm", BĐ Cầu Vòng Xanh (TP.HCM) đặt vấn đề.

BĐ Trung Hiếu (TP.HCM) chất vấn: "Tại sao lại không phạt được, xe chở vật liệu, bùn rớt xuống đường còn bị phạt thì sao thùng xe nặng như thế mà nói không thể phạt".