Đừng để người dân mất niềm tin!

Báo cáo của BV gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Lâm Đồng ghi rõ: “Người khách hàng nam (ông Hùng - PV) không nghe, cố tình chạy xe tới quệt kính chiếu hậu vào tay phải anh Tú, mở cửa xuống và nói: “Mày là thằng bố láo, mày tin tao đấm vào mặt mày không”, rồi nhảy vào đấm vào mặt anh Tú 2 - 3 cái ”. Ông Hùng còn mắng chửi, sau đó lên xe và hăm dọa tông xe vào bảo vệ. Khi ô tô lên tới khu cấp cứu, ông Hùng và vợ tiếp tục chửi rủa nhân viên BV và đòi hành hung cả phó phòng điều dưỡng. Do đó, BV phải cấp báo Công an P.10 đến can thiệp. Thế nhưng, lúc 11 giờ 30, khi ông Hùng lái ô tô ra cổng BV, anh Naly trực cổng yêu cầu dừng xe để làm việc thì ông Hùng to tiếng đòi chém.