Dùng điện thoại có thể thay đổi giọng nói để lừa vay vốn, chiếm đoạt tiền ngân hàng

Ngày 26.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về việc khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Hiển (ngụ tại tỉnh Hải Dương), Vũ Điểu Thuận và Lò Kim Phượng (cùng ngụ tại tỉnh Sơn La) để điều tra vụ án làm giả hồ sơ , chiếm đoạt tài sản của Công ty tài chính MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương nhận được trình báo của Công ty tài chính MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng về việc một số hồ sơ vay vốn tại Hải Dương có dấu hiệu giả mạo. Sau quá trình điều tra, ngày 17.3, tại Bưu cục tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang Phạm Đình Quyền (21 tuổi, ngụ tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương) đang dùng chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Viết An (ở xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện) để rút số tiền 10 triệu đồng đã được Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng giải ngân theo gói vay sử dụng sim Viettel.

Tại cơ quan công an, Quyền khai do thấy thủ tục vay vốn tại Văn phòng Công ty TNHH Việt Anh (mạng lưới cộng tác viên của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng ở đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đơn giản nên ngày 10,3, Quyền và An đến làm thủ tục vay vốn.

Tại đây, Quyền và An được nhân viên của văn phòng này là Nguyễn Thị Phương Anh tư vấn gói vay tiêu dùng chỉ cần sim điện thoại của hãng Viettel (mỗi chủ sim điện thoại Viettel đã sử dụng trên 6 tháng sẽ được vay tiền từ 10 đến 50 triệu đồng và chỉ cần nộp chứng minh nhân dân, ảnh 3x4, sổ hộ khẩu). Mặc dù Quyền không mang chứng minh nhân dân, không có hộ khẩu và dùng chứng minh nhân dân của An nhưng nhân viên Nguyễn Thị Phương Anh vẫn lo giúp thủ tục.

Tiếp tục làm rõ, cơ quan công an cũng xác định Nguyễn Thị Hiển, Vũ Điểu Thuận và Lò Kim Phượng đều là cộng tác viên của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đã tiến hành thu gom sim điện thoại, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để làm giả hồ sơ vay vốn và người đi nhận tiền tại các bưu cục trên địa bàn. Để đối phó với việc gọi điện xác minh thông tin của ngân hàng, các đối tượng còn chuẩn bị các nội dung thông tin khác nhau và sử dụng điện thoại có chức năng thay đổi giọng nói để đối phó.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, các đối tượng đã làm giả tổng cộng 77 hồ sơ để chiếm đoạt tài sản , gây thiệt hại cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng hàng tỉ đồng.

Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều sổ hộ khẩu không có chữ nhưng có hình con dấu thể hiện là của Công an thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), hàng trăm chứng minh nhân dân, nhiều sim điện thoại và điện thoại có chức năng thay đổi giọng nói; đồng thời đang điều tra đối với nhân viên Nguyễn Thị Phương Anh.