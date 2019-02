Được cho tại ngoại ăn Tết, gây ra thêm 9 vụ trộm xe máy

Theo Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê, Hùng là đối tượng nghiện ma túy tại địa phương. Cuối tháng 12.2018, Hùng trộm xe máy Vespa, bị Công an Q.Thanh Khê bắt nhưng gia đình bảo lãnh tại ngoại về ăn Tết, sau đó Hùng bỏ nhà sống lang thang và tiếp tục trộm cắp tài sản

Trong đó, lúc 4 giờ ngày 28.1, Hùng đột nhập tầng hầm để xe của cán bộ nhân viên Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, dùng đoản phá cốp hàng chục xe máy, lấy cắp nhiều tài sản.

Qua trích xuất camera, Công an Q.Thanh Khê lập chuyên án 119T đến ngày 13.2 thì bắt được Hùng cùng tang vật một xe máy trộm cắp.

Ban đầu Hùng quanh co cho rằng xe mượn của bạn, nhưng bị lực lượng hình sự công an quận chỉ rõ xe này Hùng trộm ở tầng hầm siêu thị Big C, lắp BS từ xe máy trộm ở Bệnh viện Đà Nẵng.