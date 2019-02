Được CSGT dừng xe để tặng nón bảo hiểm mới, nhiều người dân ngỡ ngàng

Sáng 4.2 (tức ngày 30 tháng Chạp), trên Tỉnh lộ 885, đoạn qua xã Lương Quới, H.Giồng Trôm (Bến Tre), Phòng CSGT công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an H.Giồng Trôm tặng 300 mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn cho người đi mô tô, xe máy lưu thông qua đây.

“Tôi tưởng mình sẽ bị thổi phạt vì đội mũ bảo hiểm dỏm nhưng các anh CSGT đã đổi cho tôi cái mũ bảo hiểm mới, cứng cáp và rất đẹp. Thật ra tôi cũng muốn có cái bảo hiểm chất lượng như thế này để đội cho an tâm khi chạy xe máy nhưng ngặt nỗi quê tôi không có chỗ nào bán nón mà thấy có chất lượng cả”, anh Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, H.Giồng Trôm), sinh sống bằng nghề làm thuê, thật thà chia sẻ.

Trước khi đổi mũ bảo hiểm chất lượng cho người dân, CSGT đã hướng dẫn cách phân biệt mũ bảo hiểm dỏm và hàng chất lượng cao. Đồng thời giải thích các hệ quả của việc sử dụng mỹ bảo hiểm kém chất lượng khi không may xảy ra tai nạn giao thông

Tương tự, chị Lê Thị Đào (33 tuổi, ngụ xã An Hòa Tây, H.Ba Tri), làm công nhân ở KCN Giao Long (H.Châu Thành, Bến Tre), cũng không giấu được cảm giác phấn khích sau khi "bị" CSGT ra tín hiệu dừng xe để đổi mũ bảo hiểm mới.

Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre, cho biết trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ, tỷ lệ chấn thương sọ não chiếm khoảng 60% và đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thương vong. Chính vì thế, Phòng CSGT Công an tỉnh tặng món quà nhỏ này với mong muốn góp phần đảm bảo an toàn cho bà con vui Xuân, đón Tết.

“Hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, đơn vị chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thành lập các tổ công tác tiến hành tiếp tục tặng mũ bảo hiểm đảm bảo đúng quy chuẩn cho người đi mô tô, xe máy sử dụng mũ không đúng quy định, không đảm bảo an toàn. Hi vọng rằng hoạt động này của chúng tôi sẽ lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng, xã hội để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật cho người dân khi giao thông”, thượng tá Nghĩa kỳ vọng.