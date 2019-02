Được mùa cá ngư trường Hoàng Sa, Tết đủ đầy của ngư dân nơi đảo tiền tiêu

Ngay từ sáng sớm mồng 1 Tết Kỷ Hợi (ngày 5.2), tại đình làng An Vĩnh, An Hải và các đền chùa miếu mạo, các nhà thờ họ trên đảo, hàng ngàn người dân địa phương đến viếng thăm và thắp hương tưởng nhớ, tri ân tiền nhân, đồng thời cầu mong cho năm mới được bình an, mưa thuận gió hòa.

Cũng như mọi năm, sáng mồng 1 Tết, sau khi cùng con cháu thắp hương tại nhà thờ họ, ông Đặng Văn Lưu (86 tuổi, ở thôn Đông, xã An Vĩnh) lại cùng con cháu về dâng hương tại đình làng An Vĩnh và Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa để thắp hương tri ân các bậc tiền nhân và cầu mong mùa biển mới được thuận lợi. Ông Lưu chia sẻ: “Tết năm nay, thời tiết đẹp nên việc vui xuân của người dân được thuận lợi. Hy vọng sẽ có một năm làm ăn khấm khá”.

ẢNH: MỊNH VĂN Còn tại cảng cá Lý Sơn, hàng chục chủ tàu cá đánh bắt xa bờ đang hối hả chuẩn bị mâm cúng thần linh lễ mở cửa biển đầu xuân mới theo phong tục của ngư dân đi biển

Còn tại cảng cá Lý Sơn, hàng chục chủ tàu cá đánh bắt xa bờ đang hối hả chuẩn bị mâm cúng thần linh lễ mở cửa biển đầu xuân mới theo phong tục của ngư dân đi biển.

Theo ngư dân Võ Văn Phúc (ở thôn Tây, xã An Vĩnh), mâm cúng đầu năm là tục lệ không thể thiếu của ngư dân đất đảo, để cầu mong việc làm ăn trong năm mới được hanh thông, thuận lợi.

Trong những ngày Tết, nhờ thời tiết đẹp, tuyến giao thông thủy nội địa nối đảo Lý Sơn với cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã hoạt động nhộn nhịp từ sáng mồng 1 Tết. Ngày đầu năm mới, chuyến tàu chở khách đầu tiên đã xuất bến chở hàng trăm khách du lịch từ đất liền ra đảo du xuân. Dự kiến sẽ có hàng ngàn lượt khách du lịch ra Lý Sơn trong dịp Tết để tham quan và cổ vũ lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân, diễn ra từ mồng 4 đến mồng 8 Tết của người dân đảo Lý Sơn.

“Con gà, đĩa bánh để cúng thần Nam Hải; còn tiền âm phủ, vàng mã để rải cho các hương hồn là dân binh Hoàng Sa và ngư dân làm ăn mất xác nơi biển khơi. Đầu xuân năm mới, ngư dân chúng tôi cầu mong sao cho trời yên bể lặng, việc làm ăn thuận lợi, tàu về tôm cá đầy khoang”, ngư dân Phúc nói.

Cũng theo ngư dân Phúc, mồng 2 Tết năm nay là ngày tốt nên phần lớn tàu cá của ngư dân Lý Sơn làm lễ mở cửa biển đầu xuân mới. Lễ mở cửa biển là tục “lấy ngày” đối với mỗi tàu cá trước khi vươn khơi bám biển. Đây là nghi lễ quan trọng mang nhiều ý nghĩa tâm linh nên được các chủ tàu rất quan tâm, thành kính thực hiện.

Phó chủ tịch UBND H.Lý Sơn, bà Phạm Thị Hương cho biết Tết năm nay, nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn cũng bội thu. Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn những ngày này, từng đoàn tàu cá đánh bắt xa bờ trên khoang chở nặng tôm cá hối hả nối đuôi nhau cập đảo. “Mùa biển này được mùa, được giá, ngư dân có một cái Tết đủ đầy. Đây cũng là động lực để ngư dân vượt khó trong mùa biển mới sau Tết Kỷ Hợi”, bà Phạm Thị Hương nói.

ẢNH: MỊNH VĂN Tàu thuyền của ngư dân Lý Sơn sẵn sàng vươn khơi sau Tết Kỷ Hợi

Quay mạnh tay lái cho con tàu công suất 650 mã lực của mình cập bờ sau chuyến biển kéo dài gần 1 tháng tại ngư trường Hoàng Sa, ngư dân Võ Năm Sơn, chủ tàu cá QNg - 96354 TS, vui mừng cho biết, chuyến biển này tàu của ông khai thác được trên 10 tấn cá các loại, trong đó có gần 1/3 là cá bò gù, cho thu nhập gần 800 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí, 14 lao động trên tàu, mỗi người thu nhập trên 25 triệu đồng.

Không riêng tàu cá của ông Võ Năm Sơn, mà còn có hàng chục tàu cá khác cập bến, mỗi tàu khai thác từ 10 - 15 tấn, thu nhập mỗi tàu từ 600 - 900 triệu đồng.