Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Bắt giữ thêm 2 tàu chở xăng lậu đâm vào tàu công an rồi bỏ chạy

Liên quan đường dây 200 triệu lít xăng giả mà Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an triệt phá vào đêm 6.2, ngày 26.2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ thêm 2 tàu chở xăng, đồng thời khởi tố thêm 3 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, 2 tàu này mang số hiệu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09, trọng tải 1.500 tấn/tàu, có nhiệm vụ vận chuyển, bơm hút xăng lậu . Đêm 6.2, khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, các đối tượng trên tàu chống trả, điều khiển tàu đâm va tàu của công an, rồi bỏ trốn. Sau đó, các đối tượng đã sơn sửa lại tàu nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy cả 2 tàu đang neo đậu tại cầu cảng sông Hậu (xã An Lạc Tây, H.Kế Sách, Sóc Trăng) và tiến hành bắt giữ. Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 36 bị can trong đường dây làm giả 200 triệu lít xăng.