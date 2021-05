Đường dây cung cấp 1 triệu lít xăng dầu giả/tháng ở Bình Thuận

Trước đó, tối 20.5, lực lượng nghiệp vụ của Công an Bình Thuận phối hợp với Công an H.Hàm Tân tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh xăng dầu nằm trên QL55 (thuộc TT.Tân Nghĩa, H.Hàm Tân) do vợ chồng ông Nguyễn Huy Đạt và bà Lê Thị Yến Nhi làm chủ. Qua kiểm tra, công an phát hiện phía sau và trong kho cơ sở này (nhà tiền chế khoảng 1.000 m2) có trên 13.000 lít xăng, 2.000 lít dầu và khoảng 7.000 lít dung môi. Nguyễn Huy Đạt (50 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) không đưa ra được chứng từ, chứng minh cho khối lượng xăng, dầu và dung môi kể trên. Sau đó, công an lấy mẫu xăng, dầu đi giám định; đồng thời lập biên bản tạm giữ toàn bộ khối lượng xăng, dầu trong kho.