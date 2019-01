Đường dây đánh bạc của Vũ 'bông hồng' bị Bộ Công an triệt phá như thế nào ?

Ngày 10.1, Phòng 4, Cục cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết, đã tạm giữ 13 nghi can trong băng nhóm giang hồ do Lâm Thanh Vũ (tức Vũ "bông hồng") cầm đầu để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc