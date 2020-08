Đường dây làm giả giấy tờ, biển số lớn nhất miền Nam hoạt động thế nào?

Sáng 27.8, Cục cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết đã tạm giữ 18 người trong đường dây Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức . Cầm đầu đường dây này gồm: Nguyễn Trọng Dương (30 tuổi, quê Nghệ An), Trần Đức Toàn (30 tuổi) và Nguyễn Thanh Phong (44 tuổi).

Cận cảnh lượng lớn bằng cấp, sổ hồng, biển số xe... giả vừa bị công an thu giữ Nhiều tháng qua, hàng chục trinh sát C02 đã mất nhiều công sức theo dõi đường dây này. Đánh giá tổ chức này cực kỳ nguy hiểm, thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, trực tiếp chỉ đạo Phòng 6 (Phòng Trọng án) lập chuyên án điều tra.

Đại tá Lê Ngọc Phương, trưởng Ban chuyên án, quyết định phá án trong chiều 25.6 khi nắm được nhiều căn cứ. Hàng trăm trinh sát hình sự phối hợp Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an Đồng Nai, TP.HCM đồng loạt khám xét 8 địa điểm là xưởng sản xuất, nhà riêng các nghi can tham gia. C02 đánh giá đây có thể xem là tổ chức làm giả giấy tờ tinh vi, hiện đại và quy mô lớn nhất từ trước đến nay khám phá được. Làm bằng giả với giá 3 - 5 triệu đồng

Hôm qua (26.8), Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Đồng Nai khám xét thêm nhiều địa điểm là nơi sản xuất, nhà các nghi can... thu lượng lớn phôi, giấy tờ giả chưa kịp giao cho khách.

C02 xác định tổ chức này có nhiều nhóm tham gia, hoạt động từ năm 2017 đến nay và đã cung cấp "hàng giả" khắp cả nước

Các nghi can tại cơ quan công an Ảnh: Ngọc Lê

Theo điều tra của công an, những năm đầu hoạt động, nhóm này chỉ có một xưởng giấy tờ giả ở Đồng Nai. Hằng ngày, nhóm này cho người đăng tin quảng cáo ở mạng xã hội . Và trước nhu cầu lớn từ thị trường, Dương, Toàn, Phong quyết định mở rộng mạng lưới khắp cả nước với hàng trăm đại lý ở các tỉnh, nhận làm tất cả các loại giấy tờ, in ép biển số xe máy, ô tô... y như thật.

Bằng cấp giả bị thu giữ Ảnh: Công an cung cấp

Thời gian gần đây, do mâu thuẫn trong ăn chia lợi nhuận nên Toàn và Phong mở thêm 3 xưởng sản xuất làm bằng giả, giấy tờ giả khác tại Q.Bình Tân (TP.HCM) và một số điểm vùng ven TP.HCM. Ngoài các máy móc thiết bị nặng nhiều tấn được nhập khẩu, để lấy uy tín, nhóm này còn có những khâu kiểm tra bằng kính hiển vi để tạo ra các giấy tờ hoàn thiện về mặt hình thức.

Nhóm này nhận làm giả cả bộ CMND, thẻ căn cước, bằng cấp trung học, đại học, bằng bác sĩ, giáo sư... hoặc các giấy phép kinh doanh thẻ nhà báo , biển số giả, giấy đăng ký, đăng kiểm với giá khoảng 3 - 5 triệu đồng.

Thu giữ nhiều chữ ký lãnh đạo ban ngành

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều con dấu, chữ ký lãnh đạo các ban ngành từ cấp Bộ đến địa phương; hàng ngàn con dấu thuộc các cơ quan hành chính trên cả nước được tìm thấy.

Cơ quan công an thu giữ biển số giả Ảnh: Công an cung cấp

"Sợ bị phát hiện nên Dương, Toàn và Phong cùng đàn em trong quá trình hoạt động luôn sử dụng giấy tờ giả. Những khu đất chúng tá túc hay làm xưởng sản xuất, khi đứng tên để thuê mướn chúng cũng sử dụng tên giả, hộ khẩu giả...Khi các đàn em của chúng bị bắt, họ cũng lúng túng khai tên chủ của mình vì chưa gặp mặt hoặc đứng nhiều lai lịch, nhân thân khác nhau", một trinh sát cho biết.

Những máy móc, thiết bị các nghi can sử dụng làm biển số giả Ảnh: Công an cung cấp

Để hoạt động trong suốt nhiều năm qua, Dương, Toàn, Phong liên tục thay đổi nơi ở, xưởng sản xuất ở các khu vực vắng người rải rác khắp các tỉnh thành. Do thu lợi lớn, nhiều nơi chúng rải tiền thuê mướn những hộ dân xung quanh làm nhiệm vụ cảnh giới, đề phòng những người lạ khi tiếp cận.

Hiện C02 đang tiến hành điều tra mở rộng đường dây làm giả giấy tờ, biển số lớn nhất miền Nam này.