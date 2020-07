Đường dây môi giới bán dâm hàng chục ngàn USD: 'Ông trùm' khai gì ?

Cơ quan ANĐT Bộ Công an khám xét nơi làm việc của Nguyễn Anh Ngọc (công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP.Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát hiện hành vi chiếm đoạt tài liệu mật của một số người là cán bộ thuộc UBND TP.Hà Nội

Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can nguyên là cán bộ công an vì có liên quan đến vụ cướp 35 tỉ đồng của gia đình ông Lê Đức Nguyên trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây.